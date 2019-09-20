2019-09-20T19:09:22+03:00
Общество

На КАЭС в Тверской области третий энергоблок остановят для ремонта

Плановые работы будут проводиться 21 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Энергоблок №3 на Калининской АЭС отключат для проведения планового ремонта Фото: rosenergoatom.ruЭнергоблок №3 на Калининской АЭС отключат для проведения планового ремонта Фото: rosenergoatom.ru
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В субботу, 21 сентября, энергоблок №3 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке.

Как сообщает пресс-служба Калининской АЭС, в ходе ремонта будут выполнены регламентные операции по перегрузке топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования.

Модернизировать планируют и электротехническое оборудование. Это поможет повысить его надежность и эффективность.

Работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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