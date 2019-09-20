На КАЭС в Тверской области третий энергоблок остановят для ремонта
В субботу, 21 сентября, энергоблок №3 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке.
Как сообщает пресс-служба Калининской АЭС, в ходе ремонта будут выполнены регламентные операции по перегрузке топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования.
Модернизировать планируют и электротехническое оборудование. Это поможет повысить его надежность и эффективность.
Работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU