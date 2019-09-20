В Тверской области арбузы из Дагестана продавали с нарушениями

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-20T18:59:51+03:00

Арбузы и дани из Дагестана продавали с нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Рейд сотрудников отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области прошел 20 сентября на рынке в поселке Селижарово. В ходе проверки специалистами выявлен факт нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Установлено, что один из продавцов осуществлял реализацию партии бахчевых культур - арбузов и дынь из Республики Дагестан, не известив о доставке данной подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора по Тверской области.

В отношении недобросовестного гражданина возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU