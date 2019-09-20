В Тверской области арбузы из Дагестана продавали с нарушениями
Рейд сотрудников отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области прошел 20 сентября на рынке в поселке Селижарово. В ходе проверки специалистами выявлен факт нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.
Установлено, что один из продавцов осуществлял реализацию партии бахчевых культур - арбузов и дынь из Республики Дагестан, не известив о доставке данной подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора по Тверской области.
В отношении недобросовестного гражданина возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU