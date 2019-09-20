2019-09-20T18:59:51+03:00
Общество

В Тверской области арбузы из Дагестана продавали с нарушениями

Недобросовестные продавцы работали в Селижарово
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Арбузы и дани из Дагестана продавали с нарушениямиАрбузы и дани из Дагестана продавали с нарушениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Рейд сотрудников отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области прошел 20 сентября на рынке в поселке Селижарово. В ходе проверки специалистами выявлен факт нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Установлено, что один из продавцов осуществлял реализацию партии бахчевых культур - арбузов и дынь из Республики Дагестан, не известив о доставке данной подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора по Тверской области.

В отношении недобросовестного гражданина возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое пациентов доставлены в Тверь вертолетом санавиации
Крупский мост в Твери 30 сентября закроют для пешеходов
Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана
На КАЭС в Тверской области третий энергоблок остановят для ремонта
Скульптура в центре Твери лишилась красных глаз
В Твери заканчивает работу горячая линия по вопросам качества мяса и рыбы
Сфотографироваться с котиком и помочь питомцам котокафе можно в Твери
Какие милые бывают рукокрылые, расскажут детям на "Ночи летучих мышей" в Твери
Опубликован график подключения отопления в домах жителей Твери
В Тверской области следователи разыскивают женщину, которая выбросила в овраг младенца
Первый снег в Тверской области будет мокрым
Новая транспортная схема свяжет между собой социальные учреждения, жилые комплексы и районы Твери
Жителей Твери приглашают на общегородской субботник
Детская поликлиника на площади Гагарина в Твери станет современной и комфортной