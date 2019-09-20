2019-09-20T17:05:15+03:00
Звезды

Какие милые бывают рукокрылые, расскажут детям на "Ночи летучих мышей" в Твери

На мероприятие необходимо записаться
Виктория ТУШКОВА
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Ну разве она страшная?Ну разве она страшная?Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В субботу, 21 сентября, в 16:00 на необычную вечеринку приглашает Детский музейный центр на Советской, 3а.

В день Международной экологической акции «Ночь летучих мышей» ребятам поведают о летучей мыши - ночным зверьке, который до сих пор вселяет во многих чувство страха, но на самом деле является милым и безобидным.

- Защите летучих мышей от бессмысленного уничтожения посвящена семейная мистико-экологическая вечеринка, - сообщают организаторы. - В программе – байки из склепа и песни летучих мышей, представление теневого театра, мастер-классы и экологическая игра, а также фотозона и аквагрим. Программа состоит из трёх частей. Возможно посещение всей программы или какой-то части на выбор.

На вечеринку необходимо записаться по телефону 8(4822)45-71-76, а подробности вы можете узнать на страничке Детского музейного центра.

Возрастное ограничение: 5+

ИСТОЧНИК KP.RU

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