Какие милые бывают рукокрылые, расскажут детям на "Ночи летучих мышей" в Твери

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-20T17:05:15+03:00

Ну разве она страшная? Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, в 16:00 на необычную вечеринку приглашает Детский музейный центр на Советской, 3а.

В день Международной экологической акции «Ночь летучих мышей» ребятам поведают о летучей мыши - ночным зверьке, который до сих пор вселяет во многих чувство страха, но на самом деле является милым и безобидным.

- Защите летучих мышей от бессмысленного уничтожения посвящена семейная мистико-экологическая вечеринка, - сообщают организаторы. - В программе – байки из склепа и песни летучих мышей, представление теневого театра, мастер-классы и экологическая игра, а также фотозона и аквагрим. Программа состоит из трёх частей. Возможно посещение всей программы или какой-то части на выбор.

На вечеринку необходимо записаться по телефону 8(4822)45-71-76, а подробности вы можете узнать на страничке Детского музейного центра.

Возрастное ограничение: 5+

ИСТОЧНИК KP.RU