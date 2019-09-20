2019-09-20T14:51:30+03:00
Общество

Первый снег в Тверской области будет мокрым

И выпасть он может в ближайшие выходные
Ольга ТРОФИМОВА
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Первый снег синоптики обещают в ближайшие выходныеПервый снег синоптики обещают в ближайшие выходныеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Днем, 20 сентября, МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели предупреждают об ухудшении в регионе погодных условий.

Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы 22-25 сентября в отдельных районах Тверской области сохранятся заморозки до -2 град.

В воскресенье, 22 сентября, на территории Верхневолжья ожидаются дожди с мокрым снегом. Добавит холода северный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 17-22 м/с, ночью, 23 сентября, отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет сохраняться в пределах +2...+7 градусов, а 23 сентября понизится до -3...+2 градусов ночью.

В связи с заморозками садоводам следует принять меры и защитить от холода насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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