Первый снег в Тверской области будет мокрым
Днем, 20 сентября, МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели предупреждают об ухудшении в регионе погодных условий.
Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы 22-25 сентября в отдельных районах Тверской области сохранятся заморозки до -2 град.
В воскресенье, 22 сентября, на территории Верхневолжья ожидаются дожди с мокрым снегом. Добавит холода северный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 17-22 м/с, ночью, 23 сентября, отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет сохраняться в пределах +2...+7 градусов, а 23 сентября понизится до -3...+2 градусов ночью.
В связи с заморозками садоводам следует принять меры и защитить от холода насаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU