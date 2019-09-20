Детская поликлиника на площади Гагарина в Твери станет современной и комфортной
Детскую поликлинику городской больницы №6 на площади Гагарина в Твери ждут глобальные изменения. В рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется на территории Верхневолжья, в учреждении проведут капремонт. Планируется изменить не только внешний вид больницы, но и ее внутреннее состояние и оснащение.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории является приоритетом в социальной политике.
Детская поликлиника станет комфортной и современной. Тяжелые двери на входе сменят раздвижные конструкции - удобные для родителей с колясками и людей с инвалидностью. Изменится зона регистратуры: старые стенды заменят на инфопанели, оборудуют игровые зоны для детей, установят новый лифт.
В коридорах поликлиники появится новая детская мебель, пеленальные столики и т.д. Будут отремонтированы кабинеты и помещения, сантехника и вентиляция, заменены двери и покрытие на полу. В сквере напротив здания будет обустроена крытая площадка на 20 мест для парковки детских колясок и велосипедов.
Внешний вид здания и интерьерные решения будут выполнены в цветовой гамме аналогично новой поликлинике в микрорайоне "Южный".
На подготовку проектной документации направлено порядка 1,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU