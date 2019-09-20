2019-09-20T13:43:09+03:00
Общество

Детская поликлиника на площади Гагарина в Твери станет современной и комфортной

Учреждение ждет капитальный ремонт
Ольга ТРОФИМОВА
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Детскую поликлинику на площади Гагарина ждет капремонтДетскую поликлинику на площади Гагарина ждет капремонтФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Детскую поликлинику городской больницы №6 на площади Гагарина в Твери ждут глобальные изменения. В рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется на территории Верхневолжья, в учреждении проведут капремонт. Планируется изменить не только внешний вид больницы, но и ее внутреннее состояние и оснащение.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории является приоритетом в социальной политике.

Детская поликлиника станет комфортной и современной. Тяжелые двери на входе сменят раздвижные конструкции - удобные для родителей с колясками и людей с инвалидностью. Изменится зона регистратуры: старые стенды заменят на инфопанели, оборудуют игровые зоны для детей, установят новый лифт.

В коридорах поликлиники появится новая детская мебель, пеленальные столики и т.д. Будут отремонтированы кабинеты и помещения, сантехника и вентиляция, заменены двери и покрытие на полу. В сквере напротив здания будет обустроена крытая площадка на 20 мест для парковки детских колясок и велосипедов.

Внешний вид здания и интерьерные решения будут выполнены в цветовой гамме аналогично новой поликлинике в микрорайоне "Южный".

На подготовку проектной документации направлено порядка 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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