2019-09-20T13:09:31+03:00
Общество

В Тверской области состоялась премьера рок-оперы "Орфей и Эвридика" в исполнении заключённых

Спектакль подготовили осужденные ИК-9 Нелидовского района
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденные сыграли на сцене рок-оперу "Орфей и Эвридика" Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиОсужденные сыграли на сцене рок-оперу "Орфей и Эвридика" Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Премьера музыкального спектакля была подготовлена специально к смотру-конкурсу "День колонии", который УФСИН России по Тверской области проводит ежегодно. В этом году мероприятие было посвящено Году театра. В нем приняли участие все исправительные колонии региона и лечебное исправительное учреждение № 8. Итоги подводили в Нелидовском районе, в ИК-9.

В мероприятии приняли участие руководители города и района, силовых структур, бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры, Общественного совета при УФСИН, духовенство, ветераны уголовно-исполнительной системы, журналисты, родственники осужденных.

На большой эстраде, установленной на территории колонии, осужденные - участники театрального кружка - представили зрителям рок-оперу "Орфей и Эвридика". Либретто было основано на мотивах древнегреческого мифа, а музыкальное сопровождение составляли современные хиты и композиции собственного сочинения.

В отличие от античного мифа постановка завершилась хеппи-эндом.

По итогам конкурса состоялось награждение. Дипломы и подарки получили осужденные, добившиеся высоких результатов на производстве, в спорте, творчестве и учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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