В Твери продавали поддельное молоко из Подмосковья

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-20T11:34:48+03:00

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Некачественная молочная продукция была выявлена в розничном магазине Твери. Отбор проб произвели инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Образцы сдали на экспертизу, результаты которой оказались неутешительными. Выяснилось, что питьевое молоко двух производителей из Подмосковья - поддельное, т.е. фальсифицировано жирами немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции. Товар снят с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU