2019-09-19T18:29:57+03:00
Общество

Девяносто пять человек сказали "спасибо" врачам Твери

Подведены итоги акции "Спасибо, доктор!"
Виктория ТУШКОВА
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В Твери подвели итоги акции «Спасибо, доктор!»В Твери подвели итоги акции «Спасибо, доктор!»Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери подвели итоги акции «Спасибо, доктор!», которая стартовала 13 июля в Областном перинатальном центре имени Екатерины Бакуниной.

Каждую субботу с 12:00 до 14:00 на улице Трёхсвятской каждый желающий мог поблагодарить врачей. «Спасибо!» собирали волонтёры Тверского медицинского колледжа и перинатального центра.

По информации регионального Минздрава в акции приняли участие 95 человек. Министерство приводит также список врачей, получивших наибольшее количество благодарностей:

- врач-хирург Детской областной клинической больницы Александр Казаков;

- врач акушер-гинеколог Клинической больницы скорой медицинской помощи Валерий Лебедев;

- и главный врач Областного перинатального центра Людмила Гребенщикова.

По итогам акции в областном Минздраве обещают смонтировать видео с лучшими отзывами и благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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