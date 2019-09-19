Девушка-сирота получила квартиру в Тверской области после обращения в прокуратуру
В прокуратуру Андреапольского района обратилась 19-летняя местная жительница. Известно, что девушка является сиротой, осталась без попечения родителей и имеет право на предоставление жилья.
Однако, права сироты оказались нарушены, и девушка вынуждена была проживать на съемной квартире.
В ответ на жалобу прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявительнице жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
В сентябре 2019 года девушке-сироте вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Андреаполе.
ИСТОЧНИК KP.RU