Девушка-сирота получила квартиру в Тверской области после обращения в прокуратуру

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-19T08:46:21+03:00

После вмешательства прокуратуры сироте выдали ключи от квартиры Фото: архив "КП"

До этого она была вынуждена проживать на съемных квартирах

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В прокуратуру Андреапольского района обратилась 19-летняя местная жительница. Известно, что девушка является сиротой, осталась без попечения родителей и имеет право на предоставление жилья.

Однако, права сироты оказались нарушены, и девушка вынуждена была проживать на съемной квартире.

В ответ на жалобу прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявительнице жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В сентябре 2019 года девушке-сироте вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Андреаполе.

ИСТОЧНИК KP.RU