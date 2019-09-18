Бесплатный тренинг по актёрскому мастерству для детей пройдёт в Твери

18 Сент. 21:49 2019-09-18T21:49:40+03:00

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Детей от 7 до 12 лет на бесплаиный тренинг по актёрскому мастерству приглашает "Арт-пространство «Театральный подвал»".

Детям помогут научиться реализовывать свой творческий потенциал и держаться уверенно на сценической площадке. Юных актёров познакомят с азами актёрского мастерства и возможностями выражения чувств и настроений, обещают организаторы.

Занятия запланированы на 19 сентября (19.30 - 20.30), 21 сентября (13.00 - 14.00) или 24 сентября (19.30 - 20.30).

Будущих актёров и их родителей ждут по адресу: ул.Лидии Базановой, д.20. Предварительно необходимо записаться, это можно сделать на страничке Арт-пространства.

Все вопросы можно задать по телефону +7 (904) 029-66-61.

ИСТОЧНИК KP.RU