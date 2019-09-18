2019-09-18T21:06:03+03:00
Звезды

Узнать об осознанном потреблении и сдать батарейки можно будет на эко-встрече "Соль земли" в Твери

В программе также музыка, поэзия и развлечения
Виктория ТУШКОВА
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На встрече будут говорить об осознанном потреблении.На встрече будут говорить об осознанном потреблении.Фото: Иван ВИСЛОВ
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28 сентября с 11:00 до 15:00 на набережной Тьмаки (берег реки около остановки "Библиотека имени Герцена", напротив ландшафтного парка "Тьмака") состоится эко-встреча "Соль земли".

- Будем говорить об экологии и осознанном потреблении, - сообщают организаторы, сообщество "На одной волне".

В программе заявлено: знакомство с тверским художником Виктором Лебедевым, мини-лекции от экспертов в сфере экологии и осознанного потребления, мастер-классы для взрослых и детей, живая музыка, выступления поэтов и развлечения для детей.

Так же на встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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