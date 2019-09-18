Узнать об осознанном потреблении и сдать батарейки можно будет на эко-встрече "Соль земли" в Твери
28 сентября с 11:00 до 15:00 на набережной Тьмаки (берег реки около остановки "Библиотека имени Герцена", напротив ландшафтного парка "Тьмака") состоится эко-встреча "Соль земли".
- Будем говорить об экологии и осознанном потреблении, - сообщают организаторы, сообщество "На одной волне".
В программе заявлено: знакомство с тверским художником Виктором Лебедевым, мини-лекции от экспертов в сфере экологии и осознанного потребления, мастер-классы для взрослых и детей, живая музыка, выступления поэтов и развлечения для детей.
Так же на встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU