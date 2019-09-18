2019-09-18T20:38:58+03:00
Происшествия

Житель Тверской области украл с прилавка магазина сотовый телефон

Похищенное вернули владелице
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области задержали за кражуЖителя Тверской области задержали за кражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратилась 29-летняя местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что днем потерпевшая находилась в одном из магазинов города Кимры, оставила на прилавке без присмотра сотовый телефон, этим и воспользовался злоумышленник.

Его личность установили и местонахождение установили в течение нескольких часов. Оказалось, что кражу совершил неработающий 37-летний местный житель. В полиции мужчина дал признательные показания и вернул телефон.

За кражу ему грозит пять лет тюрьмы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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