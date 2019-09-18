Житель Тверской области украл с прилавка магазина сотовый телефон
С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратилась 29-летняя местная жительница.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что днем потерпевшая находилась в одном из магазинов города Кимры, оставила на прилавке без присмотра сотовый телефон, этим и воспользовался злоумышленник.
Его личность установили и местонахождение установили в течение нескольких часов. Оказалось, что кражу совершил неработающий 37-летний местный житель. В полиции мужчина дал признательные показания и вернул телефон.
За кражу ему грозит пять лет тюрьмы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU