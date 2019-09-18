Утром на улице Горького в Твери будут снимать трамвайные пути

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-18T20:15:37+03:00

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Вечером 18 сентября в Твери, подрядчик приступил к подготовке демонтажных работ на улице Горького. На первом этапе рабочим предстоит снять трамвайные пути на участке от Артиллерийского переулка до улицы Скворцова-Степанова.

Работы планируется начать в 7:00 утра 19 сентября. На объекте будут выставлены необходимые дорожные знаки и ограждения.

Напомним, что улица Горького будет отремонтирована с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона на всей протяженности - от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

После демонтажа рельсов дорожники приступят к снятию верхнего слоя асфальта.

В связи с проведением работ проезд автотранспорта по улице Горького может быть частично затруднён. Автовладельцам рекомендуется по возможности использовать пути объезда, в частности, по набережной Афанасия Никитина или по улице Красина.

ИСТОЧНИК KP.RU