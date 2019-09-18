2019-09-18T16:10:08+03:00
Происшествия

Водитель бросил машину и сбежал с места аварии в Твери

ДТП произошло на Октябрьском проспекте
Ольга ТРОФИМОВА
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Два автомобиля столкнулись на перекрестке на Октябрьском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"Два автомобиля столкнулись на перекрестке на Октябрьском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"
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Авария случилась днем, 18 сентября, на Октябрьском проспекте, на перекрестке в районе дома №99, в Твери.

На указанном участке дороги столкнулись две иномарки. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель-виновник убежал с места аварии, бросив машину. Предположительно, он был пьян.

В ДТП пострадал его пассажир - 40-летний мужчина. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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