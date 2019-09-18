В Тверской области ночью ожидаются первые заморозки

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-18T14:32:49+03:00

В Тверской области похолодает до -2 градусов Фото: Людмила ШЕКА

Изменить размер текста: A A

Осенним теплом погода не спешит радовать жителей Верхневолжья. Тверской гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о том, что в ночные и утренние часы 19-21 сентября в отдельных районах Тверской области ожидаются первые заморозки.

По сообщению синоптиков похолодает до -2 градусов. При этом дневные температуры не превысят +10... +12 градусов. Будет по-прежнему дождливо.

Правда, сильный ветер, который "трепал" Тверскую область последние несколько дней, стихнет до 3-8 м/с, но сохранит северо-западное направление.

Так что самое время разобрать шкаф, убрать летние вещи и достать с дальних полок шарфы, перчатки и теплые одеяла.

ИСТОЧНИК KP.RU