2019-09-18T14:32:49+03:00
Общество

В Тверской области ночью ожидаются первые заморозки

Похолодает до -2 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области похолодает до -2 градусовВ Тверской области похолодает до -2 градусовФото: Людмила ШЕКА
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Осенним теплом погода не спешит радовать жителей Верхневолжья. Тверской гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о том, что в ночные и утренние часы 19-21 сентября в отдельных районах Тверской области ожидаются первые заморозки.

По сообщению синоптиков похолодает до -2 градусов. При этом дневные температуры не превысят +10... +12 градусов. Будет по-прежнему дождливо.

Правда, сильный ветер, который "трепал" Тверскую область последние несколько дней, стихнет до 3-8 м/с, но сохранит северо-западное направление.

Так что самое время разобрать шкаф, убрать летние вещи и достать с дальних полок шарфы, перчатки и теплые одеяла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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