Фальсифицированная молочная продукция продавалась в нескольких районах Тверской области

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-18T14:19:45+03:00

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В сентябре инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверки в торговых точках в Твери, Вышнего Волочка и Осташкова. Там были отобраны пробы молочной продукции.

Экспертиза, проведенная специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, показала, что в сливочном масле из Дмитровского района Московской области присутствуют бактерии группы кишечной палочки, продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения; в Вышнем Волочке в пробе масла жирностью 72,5% из Челябинской области также выявлены бактерии кишечной палочки. Поддельной оказалась и 20%-я сметана из Дмитровского района Московской области, которую продавали в Осташкове и Вышнем Волочке. В продукте выявлены растительные масла и жиры на растительной основе.

Все это противоречит требованиям Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU