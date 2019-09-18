2019-09-18T14:06:51+03:00
Происшествия

Женщина и мужчина из Тверской области обокрали дачу москвича

Ущерб потерпевшего составил 240 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обокрали дачу москвичаВ Тверской области обокрали дачу москвичаФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Кувшиновского отделения полиции МО МВД России "Торжокский" обратился 41-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестные выставили оконную раму, проникли в его дачный дом, расположенный в деревне Мытницы Кувшиновского района Тверской области, и похитили бензоинструменты, рыболовные снасти и садовый инвентарь на общую сумму более 240 тысяч рублей.

Личности подозреваемых в совершении преступления были установлены полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались безработные 50-летние мужчина и женщина из Кувшиново.

Фигуранты признались в содеянном и сообщили, что похищенное имущество уже успели продать, а деньги потратить.

За кражу подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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