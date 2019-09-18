2019-09-18T13:54:46+03:00
Происшествия

В Твери 80-летняя пенсионерка умерла от передозировки инсулина

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Сиделка вколола женщине недельную дозу инсулинаСиделка вколола женщине недельную дозу инсулинаФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Изменить размер текста:

Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 80-летней жительницы города Твери. О случившемся писали тверские СМИ.

Сообщается, что случай произошел в областной столице 2 сентября 2019 года. Сиделка, которая ухаживала за больной диабетом 80-летней женщиной, вколола ей недельную дозу инсулина за раз.

От полученной дозы препарата пожилая женщина впала в кому, её сердце не выдержало. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель бросил машину и сбежал с места аварии в Твери
В Тверской области ночью ожидаются первые заморозки
Фальсифицированная молочная продукция продавалась в нескольких районах Тверской области
Женщина и мужчина из Тверской области обокрали дачу москвича
Врачи из детской областной больницы осмотрят маленьких пациентов в шести районах Тверской области
В Твери разыскивают очевидцев наезда на женщину на улице Маяковского
Вместо ремонта автослесарь сдал машину клиентки в "чермет" в Тверской области
В Кимрах Тверской области по улице бегал молодой лось
В Твери заканчивает работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ
Под Тверью малолетние хулиганы закидали камнями дом ветерана войны
На экстренный вызов "скорая помощь" в Твери приедет за 13 минут
Тверское "Динамо" одержало первую победу в домашнем матче чемпионата ВХЛ
Легковушка крышей протаранила столб на Октябрьском проспекте в Твери
Жителей Тверской области приглашают присоединиться ко Всемирному дню чистоты
В Твери арестован мужчина, который сбросил младенца с четвертого этажа
В Твери на светофоре сбили женщину
Один человек погиб и трое пострадали в страшной аварии в Тверской области
В Тверской области водитель иномарки протаранил "буханку"
Житель Тверской области распространял наркотики в соседнем регионе
В парках Твери появятся новые детские игровые комплексы
"Сказка о рыбаке и рыбке" откроет 76-й сезон Тверского театра кукол
Операция по имплантации сердечного клапана впервые проведена в Тверской области