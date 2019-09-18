В Твери 80-летняя пенсионерка умерла от передозировки инсулина

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-18T13:54:46+03:00

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Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 80-летней жительницы города Твери. О случившемся писали тверские СМИ.

Сообщается, что случай произошел в областной столице 2 сентября 2019 года. Сиделка, которая ухаживала за больной диабетом 80-летней женщиной, вколола ей недельную дозу инсулина за раз.

От полученной дозы препарата пожилая женщина впала в кому, её сердце не выдержало. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU