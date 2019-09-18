Врачи из детской областной больницы осмотрят маленьких пациентов в шести районах Тверской области

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-18T13:45:33+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября мобильная медицинская бригада Детской областной клинической больницы Твери в составе невролога, ортопеда, хирурга-уролога осмотрит детей Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов.

Прием пациентов состоится с 9:00 до 14:00 на базе детской поликлиники Ржевской ЦРБ по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30.

26 сентября врачи в том же составе приедут Бологовский район и ЗАТО "Озерный".

Консультации пройдут с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике центральной районной больницы города Бологое в Заозерном микрорайоне, д.21.

ИСТОЧНИК KP.RU