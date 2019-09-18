2019-09-18T13:45:33+03:00
Общество

Врачи из детской областной больницы осмотрят маленьких пациентов в шести районах Тверской области

В составе выездной бригады работают невролог, ортопед, хирург-уролог
Ольга ТРОФИМОВА
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Выездные бригады детских врачей посетят шесть районов Тверской областиВыездные бригады детских врачей посетят шесть районов Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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19 сентября мобильная медицинская бригада Детской областной клинической больницы Твери в составе невролога, ортопеда, хирурга-уролога осмотрит детей Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов.

Прием пациентов состоится с 9:00 до 14:00 на базе детской поликлиники Ржевской ЦРБ по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30.

26 сентября врачи в том же составе приедут Бологовский район и ЗАТО "Озерный".

Консультации пройдут с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике центральной районной больницы города Бологое в Заозерном микрорайоне, д.21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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