В Твери разыскивают очевидцев наезда на женщину на улице Маяковского
Авария произошла рано утром 18 сентября
В Твери ищут очевидцев ДТП на улице МаяковскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев наезда на женщину-пешехода на ул. Маяковского в Твери.
Напомним, авария произошла утром, 18 сентября. 53-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", при повороте направо на зеленый сигнал светофора сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшая госпитализирована госпитализировали с тяжелыми травмами.
Очевидцев просят сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(4822)58-06-27; 8-952-064-47-89.
ИСТОЧНИК KP.RU