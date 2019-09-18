2019-09-18T12:13:39+03:00
Происшествия

В Твери разыскивают очевидцев наезда на женщину на улице Маяковского

Авария произошла рано утром 18 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут очевидцев ДТП на улице МаяковскогоВ Твери ищут очевидцев ДТП на улице МаяковскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев наезда на женщину-пешехода на ул. Маяковского в Твери.

Напомним, авария произошла утром, 18 сентября. 53-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", при повороте направо на зеленый сигнал светофора сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая госпитализирована госпитализировали с тяжелыми травмами.

Очевидцев просят сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(4822)58-06-27; 8-952-064-47-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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