2019-09-18T11:58:55+03:00
Происшествия

Вместо ремонта автослесарь сдал машину клиентки в "чермет" в Тверской области

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В полицию заявила 59-летняя жительница Бологовского района Тверской области. Женщина сообщила, что обратилась к мастеру по ремонту автомобилей, проживающему в поселке Лыкошино. Владелица оставила мастеру машину и внесла предоплату за работу.

Однако мужчина с ремонтом не спешил и сообщил клиентке, что ее автомобиль похитил неизвестный.

Оперативники совместно со следователями ОМВД России по Бологовскому району установили причастность к преступлению 37-летнего автослесаря. Мужчина признался в содеянном.

Похищенная машина была обнаружена полицейскими в пункте приема металлолома в городе Боровичи Новгородской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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