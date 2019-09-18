В Кимрах Тверской области по улице бегал молодой лось
Животное сняли на видео местные жители
В Тверской области по городу бегал лось Фото: vk.com/Николай Раев
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Фотографиями и видео животного поделились жители города Кимры в Тверской области в сообществе "Подслушано Кимры" в соцсети вечером, 17 сентября.
Как животное оказалось в городе неизвестно, скорее всего прибежало из окрестных лесов. Но очевидцы обратили внимание, что лось очень напуган и мечется в разные стороны. Зверь пробежал мимо школы №4 и направился дальше по дороге.
Судьба явно заблудившегося животного не осталась не решенной.
Как позже сообщил один из пользователей соцсети Николай Раев, операция завершена: трехгодовалый лось покинул улицы Кимр.
ИСТОЧНИК KP.RU