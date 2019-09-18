В Твери заканчивает работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-18T10:56:53+03:00

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Тверь посетил мобильный пункт Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Он приехал в город вчера, 17 сентября, чтобы провести бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ всем желающим.

Сегодня автомобиль находится в городе последний день. Мобильный пункт тестирования на ВИЧ будет работать с 11:00 до 13:00 рядом с ДК «Химволокно». Там же пройдёт торжественная церемония закрытия и подведение итогов тверского этапа экспедиции.

СПРАВКА "КП"

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» началась 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Мобильные пункты тестирования побывают в 191 городе 40 регионов России. Во время экспедиции проходят образовательные мероприятия, направленные на повышение знаний о проблеме ВИЧ и СПИДа.

ИСТОЧНИК KP.RU