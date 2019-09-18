Под Тверью малолетние хулиганы закидали камнями дом ветерана войны

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-18T10:29:23+03:00

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Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, в поселке Заволжский недалеко от Твери. Трое учеников Заволжской школы, разбили окна в доме ветерана войны Нины Михайловны Захаровой.

Третьеклассники прогуливаясь на территории детского сада, шумели и вели себя неподобающе. Пенсионерка сделала хулиганам замечание и попросила покинуть территорию садика, но в ответ получила оскорбления. В добавок к этому школьники начали кидать камни в сторону ее дома и разбили окна на террасе.

Личности виновников установлены. Родители в курсе произошедшего и обещали заменить бабушке разбитые стекла. Но, как пишет группа "Заволжское сельское поселение" в соцсети, пока виновники не торопятся ни с извинениями, ни с ремонтом.

Извиняться и вставлять стекла никто не торопится Фото: vk.com/"Заволжское сельское поселение"

ИСТОЧНИК KP.RU