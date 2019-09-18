На экстренный вызов "скорая помощь" в Твери приедет за 13 минут

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-18T10:08:19+03:00

В областном минздраве посчитали среднее время прибытия бригады на вызов

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Минздрав Тверской области опубликовал еженедельную статистику, согласно которой за неделю, с 9 по 15 сентября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2519 вызовов. Госпитализировать медикам пришлось каждого пятого пациента.

Ежедневно выезды по Твери и Калининскому району совершали 30 бригад, из них пять - бригады "неотложки". В среднем время ожидания скорой медицинской помощи в экстренных случаях по Калининскому району сократилось на 7 минут и составило - 29,7 минуты, по Твери - 13,2 минуты.

- За вторую неделю сентября немного уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи к детям, - сообщают в минздраве. - Сократилось количество госпитализаций с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, но стало больше обращений с острым нарушением мозгового кровообращения. В результате дорожно-транспортных происшествий скорой помощью в медицинские учреждения Тверской области были доставлены 26 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU