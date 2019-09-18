2019-09-18T09:54:51+03:00
Спорт

Тверское "Динамо" одержало первую победу в домашнем матче чемпионата ВХЛ

Команда обыграла гостей из столицы Казахстана со счетом 3:2
Ольга ТРОФИМОВА
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"Динамо" одержало первую победу в домашней серии игр Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" одержало первую победу в домашней серии игр Фото: vhl.dynamo.ru
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17 сентября на льду спорткомплекса "Юбилейный" ХК "Динамо"-Тверь встретился с командой "Номад". Матч начался с заметным преимуществом бело-голубых, однако первый гол оказался на счету соперников.

Сравнять счет удалось через пять минут. Первую шайбу нового сезона на домашней арене оформил Георгий Бусаров, после кистевого броска из центра левого круга.

Через полторы минуты вторую шайбу в ворота соперника оформил Дмитрий Грищенко.

На 58-й минуте гости сравняли счет - шайбу в ворота "Динамо" с дальней дистанции забил Степан Александров.

В овертайме болельщики не увидели ни одного гола. В серии послематчевых буллитов был забит всего один гол. Вратарь бело-голубых Игорь Тяло отразил все пять бросков, а вратаря соперника переиграл Георгий Бусаров.

"Динамо" отпраздновало свою первую победу дома и переместилась на 22 строчку турнирной таблицы, имея пять очков по итогам пяти игр.

Следующий домашний матч состоится 19 сентября с командой "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Игра начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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