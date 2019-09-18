2019-09-18T09:22:30+03:00
Происшествия

Легковушка крышей протаранила столб на Октябрьском проспекте в Твери

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария на Октябрьском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиАвария на Октябрьском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла в ночь на 17 сентября на Октябрьском проспекте, в районе дома №49 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 21-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Фольксваген Пассат", который под управлением 26-летнего водителя ехал прямо по главной дороге.

В результате ДТП "Фольксваген" отлетел в столб и опрокинулся на бок. В аварии пострадала автоледи, которая на момент столкновения не была пристегнута ремнем безопасности. С травмами женщину доставили в больницу скорой помощи.

Авария на Октябрьском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Авария на Октябрьском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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