Легковушка крышей протаранила столб на Октябрьском проспекте в Твери
Авария произошла в ночь на 17 сентября на Октябрьском проспекте, в районе дома №49 в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 21-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Фольксваген Пассат", который под управлением 26-летнего водителя ехал прямо по главной дороге.
В результате ДТП "Фольксваген" отлетел в столб и опрокинулся на бок. В аварии пострадала автоледи, которая на момент столкновения не была пристегнута ремнем безопасности. С травмами женщину доставили в больницу скорой помощи.
Авария на Октябрьском проспекте в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU