Жителей Тверской области приглашают присоединиться ко Всемирному дню чистоты

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-18T09:10:25+03:00

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Всемирный день чистоты "Сделаем!" проходит ежегодно по всему миру, присоединится к нему и Тверская область.

21 сентября, во Всемирный день чистоты, при участии активистов запланирована уборка несанкционированных свалок Верхневолжья. На массовый субботник выйдут работники администрации, организаций города, муниципальных учреждений, а также студенты и местные жители.

Отметим, что в настоящее время в регионе реализуется национальный проект "Экология". По словам губернатора Игоря Рудени, в Верхневолжье должна быть создана эффективная и экологически безопасная система раздельного сбора мусора, сортировки и переработки вторичного сырья, утилизации ТКО.

В списке на уборку в рамках акции - 22 объекта в разных муниципалитетах области. Посмотреть территории и подать заявку на участие можно в группе мероприятия "Сделаем!" в соцсети ВКонтакте.

Акция стартует в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU