2019-09-18T07:22:20+03:00
Происшествия

В Твери на светофоре сбили женщину

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянииПострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла 18 сентября на улице Маяковского в районе дома №30 в Твери.

55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", при повороте направо на "зеленый" сигнал светофора, наехал на пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В пресс-службе УГИБДД России по Тверской области пояснили, что водитель трезвый. Женщина-пешеход в тяжелом состоянии госпитализирована в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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