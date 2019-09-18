В Твери на светофоре сбили женщину

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-18T07:22:20+03:00

Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария произошла 18 сентября на улице Маяковского в районе дома №30 в Твери.

55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", при повороте направо на "зеленый" сигнал светофора, наехал на пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В пресс-службе УГИБДД России по Тверской области пояснили, что водитель трезвый. Женщина-пешеход в тяжелом состоянии госпитализирована в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU