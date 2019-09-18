В Твери на светофоре сбили женщину
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Авария произошла 18 сентября на улице Маяковского в районе дома №30 в Твери.
55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", при повороте направо на "зеленый" сигнал светофора, наехал на пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В пресс-службе УГИБДД России по Тверской области пояснили, что водитель трезвый. Женщина-пешеход в тяжелом состоянии госпитализирована в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU