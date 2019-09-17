В Тверской области водитель иномарки протаранил "буханку"
ДТП случилось в Кимрах
В Тверской области иномарка протаранила "буханку" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла в районе дома №7 по улице Володарского в Кимрах Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Киа" не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "УАЗ".
Водитель-виновник трезвый. В ДТП пострадал мужчина-пассажир автомобиля "Киа". Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU