В Тверской области водитель иномарки протаранил "буханку"

СЕГОДНЯ 20:34 2019-09-17T20:34:57+03:00

В Тверской области иномарка протаранила "буханку" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в районе дома №7 по улице Володарского в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Киа" не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "УАЗ".

Водитель-виновник трезвый. В ДТП пострадал мужчина-пассажир автомобиля "Киа". Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU