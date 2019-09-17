Житель Тверской области распространял наркотики в соседнем регионе

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-17T20:22:25+03:00

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Подозреваемого в распространении наркотиков задержали сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Злоумышленником оказался 32-летний уроженец города Ржев Тверской области, который в ходе беседы заметно нервничал и пытался закрыть рукой оттопыривающийся карман брюк. Подозреваемого доставили в дежурную часть и провели личный досмотр, в ходе которого из кармана было извлечено 13 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это тяжелый наркотик массой свыше 15 граммов.

- Изъятое оказалось лишь малой частью. На момент задержания мужчина успел разложить наркотики по "закладкам" в районе железнодорожной станции Лось. Подозреваемый добровольно показал места 25 закладок, сделанных им в районе вышеуказанной железнодорожной станции, - сообщили в полиции. - Также в ходе проведенного обыска на квартире задержанного было обнаружено около 130 граммов наркотического вещества, а также весы для фасовки на дозы.

В настоящее время в отношении данного гражданина следствием ЛУ МВД России на станции Москва – Ярославская возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 30, а также пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый находится под арестом ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU