2019-09-17T16:41:32+03:00
Общество

Почти девятую часть бюджета тратят на оплату коммуналки семьи Тверской области

В рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ мы заняли 71 место
Виктория ТУШКОВА
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Затраты на ЖКУ в Тверской области составляют 11,7% от общих ежемесячных тратЗатраты на ЖКУ в Тверской области составляют 11,7% от общих ежемесячных тратФото: Виктория ТУШКОВА
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Доля трат на оплату услуг ЖКХ в среднем по России составляет 9,6% от совокупных расходов семейного бюджета.

Такие данные обнародовало агенство "РИА Рейтинг" в своём очередном исследовании.

Согласно опубликованному рейтингу, самую большую долю семейных расходов отдают на оплату ЖКХ на Камчатке, в Магаданской области и в Ямало-Ненецком АО - от 13,5% до 15% от общих семейных трат. Этим регионам присвоены последние места рейтинга.

Первенство - за Дагестаном и Ингушетией, в этих субъектах доля расходов на ЖКХ в общем бюджете семьи занимает 4,6% и 4,8% соответственно.

Что касается Тверской области, то мы находимся на 71 месте (среди 85 регионов). По информации составителей рейтинга затраты на ЖКУ у нас составляют 11,7% от общих ежемесячных трат, или почти девятую часть семейного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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