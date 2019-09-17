Почти девятую часть бюджета тратят на оплату коммуналки семьи Тверской области
Доля трат на оплату услуг ЖКХ в среднем по России составляет 9,6% от совокупных расходов семейного бюджета.
Такие данные обнародовало агенство "РИА Рейтинг" в своём очередном исследовании.
Согласно опубликованному рейтингу, самую большую долю семейных расходов отдают на оплату ЖКХ на Камчатке, в Магаданской области и в Ямало-Ненецком АО - от 13,5% до 15% от общих семейных трат. Этим регионам присвоены последние места рейтинга.
Первенство - за Дагестаном и Ингушетией, в этих субъектах доля расходов на ЖКХ в общем бюджете семьи занимает 4,6% и 4,8% соответственно.
Что касается Тверской области, то мы находимся на 71 месте (среди 85 регионов). По информации составителей рейтинга затраты на ЖКУ у нас составляют 11,7% от общих ежемесячных трат, или почти девятую часть семейного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU