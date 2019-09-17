"Сказка о рыбаке и рыбке" откроет 76-й сезон Тверского театра кукол

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-17T18:41:47+03:00

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18 сентября, в Тверском театре кукол стартует 76-й театральный сезон. В день открытия зрители увидят премьеру спектакля "Сказка о рыбаке и рыбке" по сказке Александра Сергеевича Пушкина. Новая постановка приурочена к 220-ой годовщине со дня рождения поэта, а сам театр в этом году отмечает 75-летний юбилей.

- На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров, – считает губернатор Игорь Руденя.

Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тверского театра кукол 18, 19, 22 и 26 сентября. Постановку подготовили режиссер Людмила Федорова, художник Андрей Запорожский и композитор Наталья Высоких из Санкт-Петербурга.

Также в новом сезоне зрители увидят постановки для детей и спектакли для семейного просмотра: "Слоненок", "Конек-Горбунок", "Потешная сказка", "Красная Шапочка", "Приключения Буратино", "Журавлиные перья", "Тайна старого фонаря", "Кентервильское привидение" и другие.

В новом сезоне любителей театра ждут акции "Доступный театр" и "Папа за 1 рубль", "Ночь в театре", экскурсии по закулисью, мастер-классы от заслуженных артистов театра.

ИСТОЧНИК KP.RU