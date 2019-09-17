2019-09-17T18:41:47+03:00
Звезды

"Сказка о рыбаке и рыбке" откроет 76-й сезон Тверского театра кукол

Премьера состоится 18 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверском театре кукол стартует 76-й театральный сезонВ Тверском театре кукол стартует 76-й театральный сезонФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

18 сентября, в Тверском театре кукол стартует 76-й театральный сезон. В день открытия зрители увидят премьеру спектакля "Сказка о рыбаке и рыбке" по сказке Александра Сергеевича Пушкина. Новая постановка приурочена к 220-ой годовщине со дня рождения поэта, а сам театр в этом году отмечает 75-летний юбилей.

- На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров, – считает губернатор Игорь Руденя.

Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тверского театра кукол 18, 19, 22 и 26 сентября. Постановку подготовили режиссер Людмила Федорова, художник Андрей Запорожский и композитор Наталья Высоких из Санкт-Петербурга.

Также в новом сезоне зрители увидят постановки для детей и спектакли для семейного просмотра: "Слоненок", "Конек-Горбунок", "Потешная сказка", "Красная Шапочка", "Приключения Буратино", "Журавлиные перья", "Тайна старого фонаря", "Кентервильское привидение" и другие.

В новом сезоне любителей театра ждут акции "Доступный театр" и "Папа за 1 рубль", "Ночь в театре", экскурсии по закулисью, мастер-классы от заслуженных артистов театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Операция по имплантации сердечного клапана впервые проведена в Тверской области
Почти девятую часть бюджета тратят на оплату коммуналки семьи Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кювет
По инициативе жителей на улице Скворцова-Степанова в Твери появилась новая детская площадка
Собственник возместит ущерб за свалку на сельхозземлях в Тверской области
В Тверской области мужчина проник в чужой гараж и украл мопед
В Твери насмерть сбили пешехода, который сидел на дороге
Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области вырос на 221 рубль
Полицейские Тверской области задержали автоугонщика
Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль
В Тверской области суд заблокировал сайты про продаже фальшивых аттестатов и дипломов
Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим
Жители поселка в Тверской области получили перерасчет за холодную воду
Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области
Движение на улице Горького в Твери может быть затруднено в связи с ремонтом
В Тверской области четыре человека умерли от отравления неизвестной жидкостью
Осталось только в космос: Тверскую "Пустоту" смогут увидеть пассажиры самолетов
Более 3600 семей в Тверской области получают пособие за первого ребенка
Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой
Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей
Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции