2019-09-17T13:59:54+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина проник в чужой гараж и украл мопед

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За кражу мопеда задержан житель Тверской областиЗа кражу мопеда задержан житель Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России «Краснохолмский» обратилась 58-летняя жительница Весьегонского района. Пенсионерка сообщила, что неизвестный взломал замок на двери гаража рядом с ее домом и похитил мопед стоимостью более 20 000 рублей.

Полицейские обследовали место преступления и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Весьегонского района. Фигуранта задержали и доставили в дежурную часть полиции, где он дал признательные показания.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По инициативе жителей на улице Скворцова-Степанова в Твери появилась новая детская площадка
Собственник возместит ущерб за свалку на сельхозземлях в Тверской области
В Твери насмерть сбили пешехода, который сидел на дороге
Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области вырос на 221 рубль
Полицейские Тверской области задержали автоугонщика
Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль
В Тверской области суд заблокировал сайты про продаже фальшивых аттестатов и дипломов
Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим
Жители поселка в Тверской области получили перерасчет за холодную воду
Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области
Движение на улице Горького в Твери может быть затруднено в связи с ремонтом
В Тверской области четыре человека умерли от отравления неизвестной жидкостью
Осталось только в космос: Тверскую "Пустоту" смогут увидеть пассажиры самолетов
Более 3600 семей в Тверской области получают пособие за первого ребенка
Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой
Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей
Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции