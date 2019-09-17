В Тверской области мужчина проник в чужой гараж и украл мопед
С заявлением о краже в дежурную часть Весьегонского отделения полиции МО МВД России «Краснохолмский» обратилась 58-летняя жительница Весьегонского района. Пенсионерка сообщила, что неизвестный взломал замок на двери гаража рядом с ее домом и похитил мопед стоимостью более 20 000 рублей.
Полицейские обследовали место преступления и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Весьегонского района. Фигуранта задержали и доставили в дежурную часть полиции, где он дал признательные показания.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU