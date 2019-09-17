СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-17T13:54:43+03:00

В Твери насмерть сбили пешехода, который сидел на дороге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло в ночь на 17 сентября на ул. Георгия Димитрова у дома № 52 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 25-летний мужчина, управляя автомобилем "Subaru Forester", наехал на пешехода, который сидел на проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подробности аварии еще предстоит уточнить. Личность пешехода устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU