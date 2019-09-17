Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль
С заявлением в полицию обратился 36-летний житель Осташкова Тверской области. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.
На одном из сайтов потерпевший нашел объявление о продаже автомобиля, связался с продавцом и выяснил, что указанная машина будет в городе через неделю при условии внесения покупателем предоплаты.
Мужчина поверил телефонному незнакомцу и перевел ему на счет 75 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.
Полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU