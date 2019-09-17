2019-09-17T12:20:25+03:00
Происшествия

Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль

После получения денег "продавец" перестал выходить на связь
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенник получил предоплату за несуществующий автомобиль и перестал выходить на связьМошенник получил предоплату за несуществующий автомобиль и перестал выходить на связьФото: Валерий РОМАНОВ
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С заявлением в полицию обратился 36-летний житель Осташкова Тверской области. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.

На одном из сайтов потерпевший нашел объявление о продаже автомобиля, связался с продавцом и выяснил, что указанная машина будет в городе через неделю при условии внесения покупателем предоплаты.

Мужчина поверил телефонному незнакомцу и перевел ему на счет 75 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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