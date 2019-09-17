Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-17T12:20:25+03:00

Мошенник получил предоплату за несуществующий автомобиль и перестал выходить на связь Фото: Валерий РОМАНОВ

После получения денег "продавец" перестал выходить на связь

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию обратился 36-летний житель Осташкова Тверской области. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.

На одном из сайтов потерпевший нашел объявление о продаже автомобиля, связался с продавцом и выяснил, что указанная машина будет в городе через неделю при условии внесения покупателем предоплаты.

Мужчина поверил телефонному незнакомцу и перевел ему на счет 75 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU