2019-09-17T09:18:01+03:00
Звезды

Осталось только в космос: Тверскую "Пустоту" смогут увидеть пассажиры самолетов

Авиакомпания "Россия" запускает новый этап проекта "Год театра в России"
Ольга ТРОФИМОВА
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"Пустоту" теперь можно увидеть на борту самолета Фото: tuz-tver.ru"Пустоту" теперь можно увидеть на борту самолета Фото: tuz-tver.ru
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Уникальную возможность пассажирам познакомиться с шедеврами русской сцены предоставляет авиакомпания "Россия" в рамках проекта "Год театра в России".

- Важной составляющей проекта стала совместная работа с порталом "Культура.РФ", в результате которой на базе бортовых мультимедиа-систем развлечений будут транслироваться записи современных театральных постановок, - сообщается на сайте авиакомпании.

В список вошли десять постановок региональных театров, в том числе и спектакль Тверского ТЮЗа "Пустота" режиссера Талгата Баталова.

- Ну вот,теперь осталось только в космос и на МКС, а там, глядишь и до Марса недалеко, - прокомментировал новость на своей странице в соцсети исполнитель главной роли в спектакле, актер Андрей Иванов.

Стоит отметить, что спектакль выдвигался на Национальную театральную премию "Золотая маска" сразу в пяти номинациях, но, к сожалению, остался без награды.

"Пустота" по пьесе Максима Черныша - это модель современного общества, с его фобиями и проблемами. Герои спектакля - топ-менеджеры, мажоры, представители власти, научные сотрудники и обычные люди, такие, как экспедитор Миша, секретарша Света. Это обычные люди, которые ищут свое счастье.

Кроме "Пустоты" пассажирам доступны еще девять постановок. Среди них: "Вишневый сад" "Коляда-театра", "Джентльменъ" Московского театра "Современник", "Морское путешествие 1933 года" Театра им. Моссовета и другие.

В авиакомпании отмечают, что афиша будет постоянно обновляться, чтобы зрители в небе смогли увидеть больше театральных постановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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