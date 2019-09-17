Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой
После вмешательства надзорного органа молодому человеку выдали ключи
Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"
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В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратился 18-летний местный житель. Молодой человек является сиротой: мать лишена родительских прав, запись об отце отсутствует.
Заявитель закончил колледж и находился на полном государственном обеспечении, но жилья не имел.
После иска прокурора Министерство социальной защиты населения Тверской области и администрация Удомельского городского округа предоставили сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU