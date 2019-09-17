Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-17T08:32:25+03:00

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В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратился 18-летний местный житель. Молодой человек является сиротой: мать лишена родительских прав, запись об отце отсутствует.

Заявитель закончил колледж и находился на полном государственном обеспечении, но жилья не имел.

После иска прокурора Министерство социальной защиты населения Тверской области и администрация Удомельского городского округа предоставили сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU