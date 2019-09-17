2019-09-17T08:32:25+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой

После вмешательства надзорного органа молодому человеку выдали ключи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратился 18-летний местный житель. Молодой человек является сиротой: мать лишена родительских прав, запись об отце отсутствует.

Заявитель закончил колледж и находился на полном государственном обеспечении, но жилья не имел.

После иска прокурора Министерство социальной защиты населения Тверской области и администрация Удомельского городского округа предоставили сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осталось только в космос: Тверскую "Пустоту" смогут увидеть пассажиры самолетов
Более 3600 семей в Тверской области получают пособие за первого ребенка
Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей
Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции
Дороги Твери обещают отремонтировать к середине ноября
Певица Ирина Круг выдала дочь замуж
В Тверской области легковушка сбила 11-летнюю девочку
В Твери пьяный мужчина сбросил с четвертого этажа плачущего младенца
В Твери нелегально торговали трикотажем, овощами и очками
В Твери маршрутка сбила пешехода
В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкой
Мобильные бригады врачей в октябре посетят восемь районов Тверской области
В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий
Обряд очищения обошелся жительнице Твери в 155 тысяч рублей
Из машины жителя Тверской области украли инструменты и запасное колесо
В Тверской области рыбак уплыл на лодке со спиннингом и пропал
Руководитель УК в Твери оштрафован за ненадлежащее содержание многоквартирных домов
Жительница Твери стала жертвой разбойного нападения
В Тверской области 15-летний подросток умер после драки со сверстниками
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий
«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам
Отремонтированный водовод запущен в работу
Синоптики вновь предупреждают жителей Тверской области о непогоде
Двое грабителей, угрожая продавцу, ограбили кассу магазина в Тверской области