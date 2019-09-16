2019-09-16T19:49:10+03:00
Звезды

Певица Ирина Круг выдала дочь замуж

Фотографией знаменательного события она поделилась в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
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Ирина Круг выдала дочь замуж Фото: instagram.com/irinakrugИрина Круг выдала дочь замуж Фото: instagram.com/irinakrug
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Падчерица тверского шансонье Михаила Круга - Марина Глазко вышла замуж. Об этом знаменательном событии ее мама - певица Ирина Круг рассказала подписчикам в своем Instagram. Ирина поздравила дочь с Днем Рождения, которая та отметила 24 сентября, и показала красивое свадебное фото.

В следующем посте Ирина Круг поделилась впечатлениями о самой свадьбе.

"День свадьбы дочери, уже позади! Он останется в наших воспоминаниях. Я очень благодарна тем, кто сделал его идеальным, как по нотам, - подписала снимок Ирина и поблагодарила организаторов за торжество. - Спасибо за то, что всё сделали на высшем уровне. Я с Вами как за каменной звуковой и световой стеной, ребята!".

И поздравила с Днем Рождения Фото: instagram.com/irinakrug

И поздравила с Днем Рождения Фото: instagram.com/irinakrug

К слову, свадьбу сыграли еще 29 августа в одном из ресторанов Подмосковья.

Стоит добавить, что Марина Глазко (Воробьева) родилась в 1995 году в Челябинске. Она - дочь Ирины от первого брака. В 2001 году Ирина вышла замуж за Михаила Круга и переехала в Тверь вместе с дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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