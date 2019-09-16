2019-09-16T18:39:28+03:00
Происшествия

В Тверской области легковушка сбила 11-летнюю девочку

Угрозы жизни пострадавшей нет
Ольга ТРОФИМОВА
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На "зебре" в Тверской области сбили девочкуНа "зебре" в Тверской области сбили девочкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 16 сентября, на Казанском проспекте в Вышнем Волочке Тверской области.

Водитель автомобиля "Митсубиси Аутлендер" наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, водитель пропустил пешеходов и начал движение, а 11-летняя девочка начала перебегать дорогу и ударилась о левое крыло автомобиля. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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