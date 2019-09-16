В Тверской области легковушка сбила 11-летнюю девочку
Угрозы жизни пострадавшей нет
На "зебре" в Тверской области сбили девочкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 16 сентября, на Казанском проспекте в Вышнем Волочке Тверской области.
Водитель автомобиля "Митсубиси Аутлендер" наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, водитель пропустил пешеходов и начал движение, а 11-летняя девочка начала перебегать дорогу и ударилась о левое крыло автомобиля. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU