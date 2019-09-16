2019-09-16T14:18:13+03:00
Общество

В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкой

Пробы пищевой продукции были отобраны в одном из магазинов города
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкойВ Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкойФото: Андрей МИНАЕВ
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Опасные для здоровья человека бактерии выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в пробах молочной продукции.

Так, в сметане жирностью 15% и сливочном масле жирностью 82,5%, произведенных в Московской области, выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, в указанных двух образцах специалисты лаборатории установили наличие растительных стеринов и жиров немолочного происхождения.

Отбор проб продукции осуществлялся инспекторами Управлений Россельхознадзора по Тверской области.

Специалисты ведомства принимают меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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