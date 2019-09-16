В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкой
Опасные для здоровья человека бактерии выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в пробах молочной продукции.
Так, в сметане жирностью 15% и сливочном масле жирностью 82,5%, произведенных в Московской области, выявлены бактерии группы кишечной палочки.
Кроме того, в указанных двух образцах специалисты лаборатории установили наличие растительных стеринов и жиров немолочного происхождения.
Отбор проб продукции осуществлялся инспекторами Управлений Россельхознадзора по Тверской области.
Специалисты ведомства принимают меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU