Мобильные бригады врачей в октябре посетят восемь районов Тверской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-16T13:33:24+03:00

Врачи из областной столицы проведут выездные приемы в восьми муниципалитетах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на октябрь 2019 года.

Медики из областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ посетят восемь районов Верхневолжья.

По мнению губернатора Игоря Рудени выезды мобильных врачебных бригад позволят значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Ближайший выезд состоится 3 октября в Жарковскую ЦРБ. 8 октября мобильная бригада примет пациентов в Кимрском районе, 10 октября - в Молоковском, 15 октября - в Бельском районе. 17 октября медики проведут выездной приём в Кувшиновском районе, 22 октября - в Спировском. 29 и 31 октября врачи осмотрят пациентов в Зубцовском и Сандовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU