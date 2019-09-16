В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-16T13:10:26+03:00

Для тверских школьников проведут занятия по профориентации Фото: Роман ЗЛОБИН

Участников познакомят с отраслями и научат решать профессиональные задачи

Изменить размер текста: A A

С 4 по 6 октября в Тверской области в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее" состоится большой Фестиваль профессий.

Площадка будет организована в формате профессиональных проб и объединит школьников, работодателей, экспертов отраслевых направлений и образовательных организаций.

Работа Фестиваля будет организована по восьми тематическим направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы/производственные технологии.

В каждом из них будут представлены кейсы, с помощью которых школьники смогут потренироваться в решении профессиональных задач. Для педагогов проведут отдельные занятия по технологии и форматам профориентации.

Развитие системы профориентации на территории Верхневолжья - задача, которую поставил губернатор Игорь Руденя.

- Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории, - считает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU