2019-09-16T13:10:26+03:00
Общество

В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий

Участников познакомят с отраслями и научат решать профессиональные задачи
Ольга ТРОФИМОВА
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Для тверских школьников проведут занятия по профориентацииДля тверских школьников проведут занятия по профориентацииФото: Роман ЗЛОБИН
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С 4 по 6 октября в Тверской области в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее" состоится большой Фестиваль профессий.

Площадка будет организована в формате профессиональных проб и объединит школьников, работодателей, экспертов отраслевых направлений и образовательных организаций.

Работа Фестиваля будет организована по восьми тематическим направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы/производственные технологии.

В каждом из них будут представлены кейсы, с помощью которых школьники смогут потренироваться в решении профессиональных задач. Для педагогов проведут отдельные занятия по технологии и форматам профориентации.

Развитие системы профориентации на территории Верхневолжья - задача, которую поставил губернатор Игорь Руденя.

- Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории, - считает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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