В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий
С 4 по 6 октября в Тверской области в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее" состоится большой Фестиваль профессий.
Площадка будет организована в формате профессиональных проб и объединит школьников, работодателей, экспертов отраслевых направлений и образовательных организаций.
Работа Фестиваля будет организована по восьми тематическим направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы/производственные технологии.
В каждом из них будут представлены кейсы, с помощью которых школьники смогут потренироваться в решении профессиональных задач. Для педагогов проведут отдельные занятия по технологии и форматам профориентации.
Развитие системы профориентации на территории Верхневолжья - задача, которую поставил губернатор Игорь Руденя.
- Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории, - считает глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU