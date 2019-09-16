Обряд очищения обошелся жительнице Твери в 155 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-16T12:55:43+03:00

За снятие порчи жительница Твери заплатила 155 тысяч рублей Фото: архив "КП"

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Жительница Твери добровольно отдала мошеннице деньги и ювелирные украшения на общую сумму 155 тысяч рублей за обряд снятия порчи. Об этом потерпевшая рассказала в полиции. Женщина также сообщила подробности знакомства с "гадалкой".

Известно, что женщины встретились на улице. Злоумышленница убедила заявительницу, что на нее наложена порча, провести обряд очищения можно через ювелирные украшения. Получив драгоценности и деньги, "колдунья" скрылась.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась неработающая ранее судимая 65-летняя жительница Твери.

По статье "Мошенничество" женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания. Оперативники проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU