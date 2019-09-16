Из машины жителя Тверской области украли инструменты и запасное колесо

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-16T12:43:29+03:00

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В дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России "Ржевский" обратился 58-летний житель Старицы. Мужчина заявил, что у его автомобиля "ВАЗ", припаркованного по месту жительства, неизвестный разбил стекло и похитил инструменты и запасное колесо.

На месте происшествия полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Им оказался безработный 21-летний житель Старицкого района. Фигурант сознался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Злоумышленник находится по подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU