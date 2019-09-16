В Тверской области рыбак уплыл на лодке со спиннингом и пропал
Нейло Александр Петрович 1969 года рождения пропал в Конаковском районе Тверской области.
В пятницу, 13 сентября, он уплыл на резиновой трехкамерной надувной лодке серого цвета с мотором от дома в д. Мыслятино, Первомайского сельского поселения по реке Созь и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Ориентировку на поиск пропавшего разместил на своей странице в соцсети ВПСО "Сова" Конаково.
Мужчина ростом 172 см, нормального телосложения, глаза желто-коричневые, стрижен налысо. Был одет в спецовку синего цвета с красной полосой, синие брюки и синие сланцы. При себе имел сенсорный телефон золотого цвета и спиннинг.
Особые приметы: на левой руке отсутствует фаланга безымянного пальца, большой палец левой руки согнут.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(906)655-41-15, 8(915)-722-55-66 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU