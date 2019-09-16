2019-09-16T12:32:26+03:00
Происшествия

В Тверской области рыбак уплыл на лодке со спиннингом и пропал

Мужчину ищут с 13 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина ушел на рыбалку и пропал Фото: vk.com/ВПСО "Сова" КонаковоМужчина ушел на рыбалку и пропал Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Конаково
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Нейло Александр Петрович 1969 года рождения пропал в Конаковском районе Тверской области.

В пятницу, 13 сентября, он уплыл на резиновой трехкамерной надувной лодке серого цвета с мотором от дома в д. Мыслятино, Первомайского сельского поселения по реке Созь и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на поиск пропавшего разместил на своей странице в соцсети ВПСО "Сова" Конаково.

Мужчина ростом 172 см, нормального телосложения, глаза желто-коричневые, стрижен налысо. Был одет в спецовку синего цвета с красной полосой, синие брюки и синие сланцы. При себе имел сенсорный телефон золотого цвета и спиннинг.

Особые приметы: на левой руке отсутствует фаланга безымянного пальца, большой палец левой руки согнут.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(906)655-41-15, 8(915)-722-55-66 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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