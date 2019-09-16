Руководитель УК в Твери оштрафован за ненадлежащее содержание многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-16T12:19:38+03:00

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С жалобой на содержание четырех многоквартирных домов в Заволжском районе Твери в прокуратуру обратились жители. Указанные дома находятся по управлением ООО "Контакт-универсал".

Надзорным органом при проверке установлено, что в подъездах домов отсутствовали оконные заполнения, по периметру зданий разрушены декоративные перегородки и окрасочный слой стен. На фасаде здания обнаружены надписи запрещенных сайтов.

Кроме того, компания не соблюдала требования законодательства о раскрытии информации. На официальном сайте ГИС ЖКХ не размещена информация, предусмотренная законом.

Прокуратурой района руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Выявленные нарушения устранены.

Руководитель компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU