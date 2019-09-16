Руководитель УК в Твери оштрафован за ненадлежащее содержание многоквартирных домов
С жалобой на содержание четырех многоквартирных домов в Заволжском районе Твери в прокуратуру обратились жители. Указанные дома находятся по управлением ООО "Контакт-универсал".
Надзорным органом при проверке установлено, что в подъездах домов отсутствовали оконные заполнения, по периметру зданий разрушены декоративные перегородки и окрасочный слой стен. На фасаде здания обнаружены надписи запрещенных сайтов.
Кроме того, компания не соблюдала требования законодательства о раскрытии информации. На официальном сайте ГИС ЖКХ не размещена информация, предусмотренная законом.
Прокуратурой района руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения устранены.
Руководитель компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU