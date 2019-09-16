Жительница Твери стала жертвой разбойного нападения

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-16T12:06:02+03:00

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С заявлением о разбойном нападении в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что вечером на одной из улиц города к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал у нее мобильный телефон и скрылся.

На поиск предполагаемого преступника были ориентированы патрульные экипажи, наряды оперативных служб и кинологи. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 28-летний житель Твери.

За совершение разбоя мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Телефон изъят и возвращен законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU