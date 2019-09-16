2019-09-16T11:57:26+03:00
Происшествия

В Тверской области 15-летний подросток умер после драки со сверстниками

ЧП произошло в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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Подростки подрались на крыше заброшенного здания Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиПодростки подрались на крыше заброшенного здания Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Инцидент произошел 12 сентября на улице Рабочая в Осташкове Тверской области. 15-летние подростки гуляли по крыше одноэтажного заброшенного здания, в ходе конфликта один из подростков несколько раз ударил своего знакомого кулаком и ногой по голове и туловищу, причинив ему травму рефлексогенных зон шеи. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в реанимационное отделение Осташковской ЦРБ, где скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый по ходатайству старшего следователя Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области заключен под стражу.

Известно, что подросток характеризуется отрицательно, ранее состоял на учете в ПДН МО МВД России "Осташковский", вышел из-под контроля родителей, не учится и не работает, подозревается в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 статьи 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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