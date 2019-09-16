2019-09-16T11:14:22+03:00
Общество

Главу администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочийГлаву администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочийФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование в отношении главы администрации Кувшиновского района Тверской области. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, злостном неисполнении решения суда и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что в 2013 году глава администрации Кувшиновского района незаконно назначил себе денежную компенсацию в связи с осуществлением депутатской деятельности и исполнением обязанностей главы города Кувшиново. Ущерб бюджету муниципального образования составил 560 тысяч рублей.

В 2016 году глава администрации незаконно предоставил субсидию МУП Кувшиновского района "Дороги" на сумму 1 млн 290 тыс рублей. На эти деньги был приобретен легковой автомобиль, который перешел в личное пользование обвиняемого.

Кроме того, долгое время глава не исполнял решения суда о капитальном ремонте жилого дома для многодетной семьи и о разработке, утверждении проекта организации дорожного движения и схемы горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения "Город Кувшиново" Тверской области.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкой
Мобильные бригады врачей в октябре посетят восемь районов Тверской области
В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий
Обряд очищения обошелся жительнице Твери в 155 тысяч рублей
Из машины жителя Тверской области украли инструменты и запасное колесо
В Тверской области рыбак уплыл на лодке со спиннингом и пропал
Руководитель УК в Твери оштрафован за ненадлежащее содержание многоквартирных домов
Жительница Твери стала жертвой разбойного нападения
В Тверской области 15-летний подросток умер после драки со сверстниками
«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам
Отремонтированный водовод запущен в работу
Синоптики вновь предупреждают жителей Тверской области о непогоде
Двое грабителей, угрожая продавцу, ограбили кассу магазина в Тверской области