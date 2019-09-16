Главу администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-16T11:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование в отношении главы администрации Кувшиновского района Тверской области. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, злостном неисполнении решения суда и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что в 2013 году глава администрации Кувшиновского района незаконно назначил себе денежную компенсацию в связи с осуществлением депутатской деятельности и исполнением обязанностей главы города Кувшиново. Ущерб бюджету муниципального образования составил 560 тысяч рублей.

В 2016 году глава администрации незаконно предоставил субсидию МУП Кувшиновского района "Дороги" на сумму 1 млн 290 тыс рублей. На эти деньги был приобретен легковой автомобиль, который перешел в личное пользование обвиняемого.

Кроме того, долгое время глава не исполнял решения суда о капитальном ремонте жилого дома для многодетной семьи и о разработке, утверждении проекта организации дорожного движения и схемы горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения "Город Кувшиново" Тверской области.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU